«Gli arbitri di tennis vivono nella paura, tra abusi sessuali e omertà». L’inchiesta del Telegraph

“Chi subisce in silenzio e sa usare il suo corpo fa carriera. Il sistema prevede la censura totale. Chi parla non lavora più”

Gli arbitri di tennis vivono in mondo fatto “di paura” e sono a rischio di avances sessuali predatorie. Figure di spicco dello sport hanno chiesto una riforma urgente per prevenire lo sfruttamento dei giovani arbitri. Lo scrive in un’inchiesta Simon Briggs sul Telegraph, partendo dal caso di Soeren Friemel – il capo dell’arbitraggio ITF che si è dimesso il mese scorso dopo aver fatto “commenti e inviti inappropriati” a un arbitro più giovane. L’inchiesta svela che quella era la punta dell’iceberg.

“Usare il corpo”, essere aperti alle avances sessuali, è stato a lungo considerato una corsia preferenziale per aspiranti arbitri, scrive Briggs. In un mondo nel quale un piccolo numero di persone ha un’influenza sproporzionata sulle nomine arbitrali, creando reti di clientelismo e potenziali di sfruttamento. C’è omertà, perché chi parla viene ostracizzato.

L’inchiesta ha anche scoperto che le autorità del tennis, inclusa la International Tennis Federation, hanno tenuto sotto controllo le controversie vietando agli arbitri qualsiasi interazione con i media. “Questa regola è stata progettata per impedire la discussione di casi particolari di gioco – dice Richard Ings, ex capo dell’arbitraggio dell’ATP Tour – Non per proteggere il tennis dall’imbarazzo. Ma è quello che è diventata”.

Il caso di Friemel ha suscitato interesse mondiale quando è stato segnalato per la prima volta dal Telegraph il 3 febbraio. Friemel è stato sospeso per 12 mesi in relazione a quattro casi che lo hanno coinvolto tra il 2011 e il 2015. Secondo un portavoce dell’ITF , “il problema era la situazione di squilibrio di potere”. Ma per il Telegraph “accuse simili erano state fatte in precedenza contro un altro importante ufficiale di tennis, che non può essere nominato per motivi legali”.

Altri ex funzionari hanno detto al Telegraph che abusi di vario genere si svolgono in segreto da decenni. Le reti clientelari si sviluppano perché il potere è concentrato nelle mani di un piccolo numero di individui. I giovani funzionari hanno tutte le ragioni per ingraziarsi i superiori.

“Ai miei tempi, se eri disposto a usare il tuo corpo la tua carriera avanzava, era noto“, ha detto Martin Wikstrom, uno svedese che era arbitro di sedia nei primi anni 2000. “Se si guarda ad alcuni degli arbitri che sono passati di grado negli ultimi 10 anni, non c’era modo che ce l’avrebbero fatta se la decisione fosse basata sulla loro competenza”.

Gli arbitri non possono in alcun modo parlare con i giornalisti, nemmeno in forma anonima. “I loro capi andranno a caccia di chi ha fornito informazioni. Se scoprono chi ha parlato, o magari hanno solo dei sospetti, non devono nemmeno sporgere denuncia per il Codice di condotta. Possono semplicemente non selezionare quella persona per il prossimo lavoro. Le persone recepiscono rapidamente il messaggio e c’è un muro di silenzio che si sviluppa”.