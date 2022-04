Giuntoli: «Nessun caso Osimhen: aveva il permesso del club. Plusvalenze? Rispettiamo sempre le regole»

A Dazn: «Ci chiediamo perché sia venuta fuori questa cosa di Osimhen. Il permesso era concordato per motivi personali. Non ci sarà alcuna multa»

Nel prepartita di Atalanta-Napoli, ai microfoni di Dazn il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Ha commentato il caso delle plusvalenze.

Su Osimhen, rientrato in ritardo dalla Nazionale.

«Non si capisce perché viene fuori un caso che non esiste. Osimhen, come tra l’altro tanti altri giocatori nelle settimane precedenti, ha chiesto un permesso per motivi personali, tra l’altro era anche squalificato. Il permesso era concordato. E’ un ragazzo straordinario, di grande professionalità, amato da tutti, ci chiediamo come sia venuta fuori questa cosa, non c’è nessun caso e non ci sarà assolutamente nessuna multa».