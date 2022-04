Florenzi deve operarsi, lesione del menisco interno

Le brutte notizie non arrivano mai da sole, si dice. È il caso del Milan di Pioli, che ieri ha pareggiato – in una giornata che appariva favorevole – la partita col Bologna in casa, permettendo ad Inter e Napoli di avvicinarsi alla vetta della classifica e che ha perso, per il finale di stagione, Alessandro Florenzi.

L’ex calciatore della Roma s’era fermato a causa di un trauma al ginocchio sinistro. Gli esami, svolti questa mattina, hanno evidenziato una lesione del menisco interno. Il calciatore dovrà essere operato in artroscopia. Avverrà domani, nella Capitale, sotto l’occhio attento del Professor Mariani. È molto complicato che Florenzi torni abile e arruolabile in un mese e mezzo. Deve ritenersi che non rivedrà il campo, a meno di recuperi-lampo, prima della prossima stagione.