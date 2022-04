Fiorentina-Udinese 0-4, Italiano vede allontanarsi l’Europa 

La Viola umiliata in casa sua. Affondata dai gol di Marì, Deulofeu, Walace e Udogie. Risultato schiacciante e inaspettato

La Fiorentina non sfrutta il recupero del match con l’Udinese e lascia strada a Juventus e Napoli per la qualificazione in Champions. Italiano vede l’Europa allontanarsi. Al Franchi finisce 0-4. Risultato schiacciante e inaspettato, che fotografa una partita mai giocata concretamente dalla squadra toscana, anche se ha avuto ampio gioco sul possesso palla. Per l’Udinese segnano Marì, Deulofeu, Walace e Udogie.

Ora la strada per l’Europa si fa nettamente più complicata. Al momento la Fiorentina è settima, davanti all’Atalanta che tra poco sarà in campo e proverà ad effettuare il sorpasso.