Evani: «Sono sempre stato convinto che il rinvio di Castellini in Napoli-Genoa fu qualcosa di concordato»

Avvenire intervista Chicco Evani. L’ex milanista, oggi nello staff azzurro di Mancini, racconta gli anni d’oro dei rossoneri di Sacchi con cui vinse tutto. Proprio Sacchi firma la prefazione del suo libro, “Non chiamatemi Bubu” (Mondadori), scritto con la giornalista Lucilla Granata.

Il talento conta tanto, ma non basta se resta fine a se stesso.

Nel libro ricorda anche il “il fattaccio” del San Paolo: 16 maggio ’82. Il rinvio sospetto del portiere del Napoli, Castellini che determinò il pareggio del Genoa quando il Napoli conduceva per 2-1.

«Già, vincemmo in rimonta a Cesena ed eravamo ormai salvi. A mandarci in B fu però il finale, diciamo a sorpresa, di Napoli-Genoa. Una scena assurda, con la palla in mano a Castellini, il portiere dei partenopei, che sbagliò clamorosamente la rimessa in gioco causando un calcio d’angolo per il Genoa. E da quel corner nacque il gol del pareggio, che ci condannò alla retrocessione. Molti anni dopo. Ritrovai Castellini in Nazionale nel gruppo degli allenatori. Mi feci forza e gli domandai se per caso ci fosse stato qualcosa di concordato… ma lui negò con convinzione. A me non convinse affatto».