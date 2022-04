El Paìs: «Il Villarreal è un fenomeno culturale, mostra cosa si può raggiungere con l’impegno»

«Il Villarreal si è guadagnato il rispetto dell’Europa calcistica. Merito di una società che non ha mai smesso di insistere e migliorarsi»

L’edizione del Paìs dedica ancora spazio all’impresa del Villarreal, che dopo la Juventus ha eliminato il Bayern Monaco dalla Champions League. Per il quotidiano spagnolo il Villarreal, club amato per la sua umiltà e gestito in maniera estremamente professionale, è un fulgido esempio del fatto che «infrangere i limiti è una delle sensazioni più belle dello sport». Scrive di fenomeno culturale.

Quando vedi che il tuo sforzo ha dato frutti enormi, più grandi di quanto avevi ottenuto fino a quel momento, ti rendi conto di quanto sia bella la competizione. Si è in grado di ottenere molto più di quanto si immagini, e questo accade in qualsiasi disciplina.

Per il Paìs il Villarreal sta facendo questo percorso senza perdere le sue radici, riuscendo ad unire un comune di appena 50.000 abitanti attorno alla filosofia del club. Questa città di 50.000 abitanti gareggerà contro le grandi squadre di Madrid, Manchester o Liverpool.

Se lo sport fosse una scienza esatta, il risultato sarebbe scritto. È il club con meno esperienza nella grande competizione, il più modesto in termini di risorse finanziarie e il meno sostenuto dalla storia. Ma la forza del gruppo ha permesso loro di abbattere colossi come Juventus e Bayern Monaco.

«Il Sottomarino Giallo – si legge – ha cessato di esistere: è una nave a galla, vento in poppa. La vedono tutti»

La semifinale contro il Liverpool, uno dei grandi club d’Europa per storia e presente, segnerà una pagina indimenticabile nella storia del club. E il bottino più grande potrebbe essere al di là del risultato: essersi guadagnati il rispetto dell’intero continente. Villarreal è una piccola città vicino al Mediterraneo, ma sul pianeta del calcio il suo nome è in forte ascesa da anni. Merito di una società che non ha mai smesso di insistere, migliorarsi, lottare e, soprattutto, crederci insieme ai suoi tifosi.