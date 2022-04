Djokovic: «Sono io che scelgo di giocare. Ho fatto abbastanza in carriera, potrei smettere oggi stesso»

Tra un mese compirà 35 anni.

«Per me l’età è solo un numero. Onestamente, mi sento più giovane di quanto rifletta la mia età. Ogni fase della tua carriera, soprattutto dopo aver giocato per 20 anni nel Tour, ha le sue differenze in termini di come affronti le cose mentalmente. La mia vita è cambiata molto negli ultimi 10 anni, così come il mio corpo. Quindi devi adattarti a questo, capire questi cambiamenti , capire cosa sto passando e capire la biologia delle cose. Faccio costantemente strategie, organizzo e pianifico con il mio team, il che mi aiuta a raggiungere il picco al momento giusto e a competere con i giovani».