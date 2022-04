De Laurentiis sul rinnovo di Mertens: «Penso che non ci dovrebbero esse problemi, ma mai dire mai nella vita»

Radio Kiss Kiss, nel corso di Radio Goal, ha mandato in onda alcune anticipazioni relative all’intervista del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che andrà in onda integralmente alle 21.

Mertens?

E di rinnovo?

«Io gli ho detto “tu hai un’opzione per altri tre anni, in questi anni è successo di tutto e di più, quindi ci dobbiamo sedere, stabilisci tu quando, e se tu vuoi veramente rimanere legato a questa quadra e questa città, noi siamo qui”»

La sua sensazione?

«Ciro credo che sia innamorato dello stile di vita che oramai ha abbracciato in questa città, calcisticamente credo che sia la persona che ha lasciato veramente il segno in numero di gol segnati. A lui andrebbe fatta davvero la scritta in oro e penso che non ci dovrebbero esse problemi, ma mai dire mai nella vita»