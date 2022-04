De Laurentiis: «La mentalità per cui un giovane va mandato a farsi le ossa in Serie B è superata»

A Dazn. «I classe 1999, i classe 2000 devono giocare. Bisogna aspettare che facciano ventotto anni per buttarli dentro?»

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Dazn, De Laurentiis ha parlato della sua intenzione di puntare sui giovani. Crede che sia sbagliato mandarli in prestito in Serie B o in Serie C.

«Sono per i giovani. Fa parte di un’antica e superata mentalità pensare che un giovane deve farsi le ossa in Serie C, o in Serie B. Ma cavolo, o lo vendiamo o lo facciamo giocare con noi! Se uno è un 99′ o un 00′ che devo aspettare che fa ventotto anni per farlo giocare? Mi devi dire altro: se è idoneo, se è capace di fare il gioco di Spalletti o dell’allenatore o no»

Ma coi giovani si può vincere?

«Mi accusano di non voler vincere lo scudetto. Non è vero. Voglio vincere. ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria in cui partecipano in tanti è difficile vincere lo scudetto. Quest’anno l’avremmo potuto vincere. Quando abbiamo iniziato ho detto che la priorità assoluta era il campionato. Rientrare in Champions»