Damascelli: la corsa scudetto dipende dalle tv. La Figc resta in silenzio, la Lega Serie A finge di esistere

Su Il Giornale parla di torneo meno regolare con giorni e orari sfasati delle partite. “L’importante è incassare, per il resto c’è la procura federale”

Su Il Giornale, Tony Damascelli si sofferma sulla mancata contemporaneità tra le partite delle squadre in lotta per lo scudetto nelle ultime giornate. Il campionato dipenderà dalle tv, scrive. I club, con i bilanci disastrati, pensano solo ad incassare. La Lega Serie A fa finta di esistere.

“C’è da dire che gli ultimi turni di campionato dipenderanno dalle televisioni e non dalla regolarità del torneo, con giorni e orari sfasati, il calcio deve fare i conti con bilanci devastati che abbisognano dei denari delle tivvù. Ovviamente la federazione assiste in silenzio e la Lega di serie A finge di esistere. L’importante è incassare, per il resto c’è la procura federale. O no?”.