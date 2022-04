CorSport: Empoli-Napoli, c’è l’ipotesi Mertens titolare alle spalle di Osimhen

Con Lobotka fuori si potrebbe tornare al 4-2-3-1 e il belga potrebbe trovare spazio. In mediana Demme o Fabian. Tra i pali ancora Meret

Il Corriere dello Sport dà qualche anticipazione sulla possibile formazione del Napoli per il match contro l’Empoli, in trasferta, domenica alle 15. Potrebbe toccare a Dries Mertens dal primo minuto alle spalle di Osimhen: sarebbe la prima volta in campionato.

“A Empoli, nel frattempo, mancherà l’infortunato Lobotka, e ciò vuol dire che il Napoli potrebbe sia continuare con il 4-3-3 sia virare sul 4-2-3-1: e considerando le difficoltà di Zielinski, decisamente giù di corda, magari Dries potrebbe trovare spazio dall’inizio alle spalle di Osimhen. Difficile, per carità, ma non impossibile”.

Si deciderà domani nella rifinitura, insieme ad altri dettagli che riguardano la mediana.

“Spalletti dovrà decidere se puntare su Demme in regia al posto dell’infortunato Lobotka oppure se dirottare Fabian a dirigere le operazioni”.

In difesa pericolo scampato per Juan Jesus, che ieri è tornato ad allenarsi dopo un breve stop del giorno precedente e che dunque affiancherà Rrahmani al centro della difesa.

In porta dovrebbe toccare invece ancora a Meret, anche se Ospina è tornato a lavorare gradualmente smaltita l’influenza.