Carles Perez: «Mourinho mi ha cambiato, mi ha reso più forte mentalmente»

Ad As: «Ho lavorato con un personal fitness trainer, con un nutrizionista, analizzo le mie mosse per migliorare con un’azienda specializzata. Lavoro silenzioso, lo chiamano».

As intervista Carles Pérez, trasferitosi dal Barcellona alla Roma due stagioni fa. Poco impiegato finora, lo scorso fine settimana ha segnato il gol della vittoria della squadra di Mourinho contro la Salernitana. Il tecnico giallorosso lo ha elogiato in conferenza stampa.

«Poche parole del genere da un allenatore di quel calibro sono molto motivanti. Quando sei un bambino sogni di essere allenato da persone come lui o Guardiola, allenatori top. E nonostante questo, è molto vicino. Dopo un anno di lavoro con lui capisco la sua filosofia, le sue esigenze, so come è e cosa vuole. Mi ha fatto migliorare come giocatore e nonostante abbia giocato meno, mi incoraggia, mi dà consigli e mi ha reso più forte mentalmente».