Bremer: «Con uno come Osimhen con palla libera devi scappare sempre, vuole lo spazio»

Continua a far parlare di sé Bremer, difensore del Torino, tra i migliori del campionato. L’incubo di Vlahovic. Il brasiliano è stato intervistato da Dazn. È una video intervista. Bremer racconta sul campo i suoi segreti, come si posiziona. Vengono simulate diverse situazioni tattiche.

Come fermare gli attaccanti delle big.

«A uno come Ibra stai attaccato per cercare di anticiparlo: è troppo grosso, sa usare bene il corpo ma non va in velocità, in profondità. Invece con uno come Osimhen, che è velocissimo, con palla libera devi scappare sempre, anche a tre metri: a lui non piace la palla addosso, nei piedi, vuole essere lanciato, vuole lo spazio. E quando glielo dai è devastante»