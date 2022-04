Boris Becker condannato per bancarotta: rischia 6 anni di carcere

Durante il processo ha anche cercato di far valere l’immunità diplomatica inventandosi un ruolo per la Repubblica Centrafricana inesistente

Boris Becker è stato ritenuto colpevole di quattro capi d’accusa ai sensi della legge sull’insolvenza nell’ambito del suo processo fallimentare, dalla Southwark Crown Court. L’ex numero 1 del mondo di tennis è stato assolto da altre 20 capi d’accusa, ma si è scoperto che aveva nascosto beni per milioni di sterline, per evitare di pagare i debiti contratti. Tra questi anche due dei suoi trofei di Wimbledon. Rischia sei anni di carcere.

Becker era stato dichiarato fallito nel giugno 2017 per prestiti non pagati per un importo di oltre 3 milioni di sterline, con la sua proprietà a Maiorca messa a garanzia. Afferma di aver agito consigliato male da esperti quando ha cercato di mettere al sicuro i suoi beni dopo la sentenza di fallimento.

Becker ha preso la residenza nel Regno Unito nel 2012, dieci anni dopo essere stato dichiarato colpevole di evasione fiscale a Monaco. Il tribunale distrettuale di Monaco aveva ritenuto che Becker avesse falsificato la sua residenza tra il 1991 e il 1993 per evitare di pagare una tassa di 3,3 milioni di marchi tedeschi.

Durante il precedente processo gli avvocati di Becker avrebbero provato a “salvarlo” invocando l’immunità diplomatica a causa della nomina ad addetto per gli affari sportivi-umanitari-culturali della Repubblica Centrafricana in Europa. Tuttavia, è emerso che non esiste una posizione del genere nella Repubblica Centrafricana.

Becker, che ora risiede a Wimbledon, è stato affiancato dalla compagna Lilian de Carvalho Monteiro per tutto il processo. È stato rilasciato su cauzione prima della condanna presso lo stesso tribunale il 29 aprile.