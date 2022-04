Biasin: «La gente diceva che fosse bollito, Mourinho se ne fotteva assai dei Farisei mediatici»

Su Libero. «A dodici anni dal Triplete tocca a lui, al Santo, già “antico”, già “è tempo che vada in pensione”, tenere alto l’onore tricolore nel Vecchio Continente»

Su Libero, a firma Fabrizio Biasin, un elogio a José Mourinho. Il portoghese ha sistemato la Roma, che ora corre. In campionato e in Conference League.

Dal Vangelo secondo Noi. In quel tempo c’era un allenatore e quell’allenatore aveva fatto la storia del calcio. Ma il tempo era passato inesorabile. La gente diceva «il Vate è bollito, è vecchio, brontola e basta, non ce la fa più». E lui continuava a brontolare, a lamentarsi, a dire «io so’ io e voi non siete un cazzo» e se ne fotteva assai dei Farisei mediatici.