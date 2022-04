Bartoletti: «Spalletti, Inzaghi e Pioli non sono abituali dello scudetto, la paura li sta un po’ imbrigliando»

Intervenuto a Sky Sport, Marino Bartoletti ha commentato la corsa per lo scudetto, che continua ad essere piuttosto equilibrata, con Milan, Inter, Napoli e Juventus ancora in lotta senza alcuna favorita sulle altre. Secondo lui ciò dipende anche dal fatto che non ci sono giocatori abituati a vincere titoli e che non lo siano nemmeno gli allenatori.

“Perché questa alternanza in testa alla classifica? Secondo me per il fatto che non c’è una squadra attrezzata per lo scudetto, così come non ci sono giocatori abituati a vincere i titoli. E mettiamoci il fatto anche che i tre allenatori non sono degli abituali dello scudetto. Si vede che questa paura li sta un po’ imbrigliando in questo finale di campionato. I più grandi rimorsi penso a questo punto che li possa avere la Juventus, che se fosse stata la vera Juventus ne avrebbe potuto approfittare. Ad oggi credo comunque che l’Inter resti la favorita”.