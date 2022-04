Bagni su flop del Napoli in casa: «In campo vanno i giocatori. Un allenatore non può portare personalità»

La Gazzetta dello Sport intervista Salvatore Bagni, centrocampista del Napoli dello scudetto, nel 1987. Gli viene chiesto il motivo per cui il Napoli non riesce a vincere nelle partite casalinghe.

«Per vincere non serve solo la qualità che la squadra di Spalletti ha dimostrato di avere. Sono necessarie altre doti, come personalità, temperamento e capacità di portare a casa anche qualche risultato non giocando bene. Al Maradona, nonostante i limiti di capienza nei vari periodi, la squadra ha avvertito una pressione troppo forte. Specialmente quando doveva far risultato dopo qualche colpo importante in trasferta. Fuori casa la formazione Spalletti è sembrata più libera mentalmente. Come pure nel periodo dell’emergenza e delle assenze per la Coppa d’Africa. Non sentiva il carico di certe responsabilità e rendeva meglio».