Arantxa Sánchez non ha preso bene il film delle Williams: «Mi mettono in cattiva luce, è scorretto»

“Nemmeno mi avevano detto che sono nella scena finale. E’ un film pieno di inesattezze e cose false. Ma lo consiglio perché parla di fatica”

C’è anche Arantxa Sánchez Vicario nel film sulle sorelle Williams, King Richard, per il quale Will Smith ha vinto un Oscar. Non ci fa una gran figura. L’ex campionessa spagnola dice a Cadena Ser di averlo scoperto quasi per caso: “Ho visto il film alla premiere. Nessuno mi aveva detto che il mio personaggio era nella scena finale. Me l’hanno detto un attimo prima della premiere. Fino a quel momento non ne sapevo nulla. Mi sono consultata con i miei consulenti e mi hanno detto che non ha senso protestare e l’unica cosa che farei se mi lamentassi è dare al film più pubblicità, che forse è ciò che cercavano”.

Arantxa è rimasta sconvolta dal modo in cui hanno tratteggiato il suo personaggio nel film, anche se ‘libera’ dalla colpa l’attrice che la interpreta, la messicana Marcela Zacarías: “Meglio che non commento… È impreciso quello che dice. Non voglio incolpare l’attrice. Cercano di farla sembrare abbastanza simile a me. Lei era bionda e le hanno tinto i capelli di nero per renderli più autentici. Sembra che sia una ragazza messicana, non la conosco, che gioca a tennis e non posso dire molto di più su di lei”.

Secondo l’ex tennista ci sono parecchie inesattezze nel film: “Quando ho affrontato Venus Williams nel 1994 ero la numero 2 al mondo, testa di serie numero 1 nel torneo. Era il torneo di Oakland, non si giocava all’aperto, era al chiuso e si giocava a novembre, alla fine della stagione, prima Masters femminile che si svolgeva a New York. Era su un campo in cemento e super veloce, non come sembra nel film”.

La Sánchez smentisce anche tutta la scena della “fuga” tattica negli spogliatoi quando era sotto 1-3 nel secondo set: “Impossibile. Tra l’altro non puoi lasciare il campo a game pari, semmai sarei uscita sul 2-3. Inoltre il tempo è limitato, quando vai in bagno. Sarei stato penalizzata se fossi stato lì più a lungo. Quello che succede dà importanza al film. È vero che ho perso il primo set 2-6 ma poi ho vinto 11 game di fila e questo dice tutto. Ho finito per vincere il torneo in singolo e in doppio, ero nel pieno della mia carriera. L’anno prima era stato la numero 1. Ma il film non sarebbe stato così popolare se non l’avessero fatto in quel modo. È Hollywood”.

L’ex giocatrice critica anche che, oltre a lei, venga criticata Jennifer Capriati: “Non so perché hanno messo il mio nome in quel momento del film, bisognerebbe chiederglielo. Non ho pensato nemmeno a quello che hanno detto di un’altra mia collega, Jennifer Capriati. È vero che ha avuto dei problemi , ma nel film l’hanno inserita in modo morboso”.

“Il modo in cui mi hanno messo in pessima luce, quando sto perdendo 2-6 1-3, è totalmente scorretto. Ho avuto una carriera brillante, nessuno mi ha dato niente per ottenere ciò che ho ottenuto. Ma il film lo consiglio perché è un film epico e parla di fatica. Ho un buon rapporto con Richard Williams e quando le sue due figlie erano in circuito tutti parlavano di Venus e io gli dissi ‘quella che sarà davvero brava e guadagnerà di più sarà Serena’. Le vedevo giocare e sapevo che Serena sarebbe stata migliore di Venus. Le conosco entrambi, le ho affrontati molte volte”.