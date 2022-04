Ancelotti: «Le squadre sono tutte difficili da allenare, che l’obiettivo sia giocar bene, vincere titoli o evitare la retrocessione»

In conferenza. «Cosa posso dire a Cassano? Lo conosciamo tutti. Non ho niente da rispondergli. Modric una leggenda»

«Abbiamo bisogno di vincere. Tutti aspettano un nostro passo falso e speriamo che non arrivi. L’importante è fare punti finché c’è il campionato. Ogni partita può essere una trappola. Il Siviglia sta ancora lottando per vincere il titolo e per essere tra i primi quattro. Siamo preparati»

Sono le parole con cui Carlo Ancelotti presenta la sfida al Siviglia.

«La serenità dei giocatori è molto importante, a questo dedico tempo. Quello che è successo con Kroos non mi ha infastidito. Si è arrabbiato con l’allenatore, non con la persona. Non ho bisogno di parlare, ci siamo guardati in faccia e basta. Non ho problemi con lui perché al di là dello sport è una persona di altissimo livello. Non ho bisogno di parlargli o chiedere spiegazioni. È tutto finito dopo la partita»

Sulle parole di Cassano, che ha dichiarato che il Real Madrid gioca male, che ha avuto “culo” col Chelsea e che non ricorda neanche un calciatore valorizzato da Ancelotti.

«Cosa posso dire a Cassano? Lo conosciamo tutti. Non ho niente da rispondergli»

Su Xavi.

«Xavi? Ognuno ha la sua opinione, tutte le squadre sono difficili da allenare. Per ogni squadra ci sono obiettivi: vincere titoli, giocare bene, evitare la retrocessione… Allenare non è semplice, è complicato. Non so quale squadra sia la più difficile da allenare. Ma è un lavoro che ci piace, altrimenti faremmo altro»

Modric.

«Penso che finirà la sua carriera qui, non so quando ma è un’idea di tutti. Nessun problema per il club, né per noi né per lui a rinnovare, è abbastanza chiaro. Si prende molta cura di se stesso, nella sua carriera non ha avuto grossi infortuni e questo lo aiuta molto. È una leggenda. Per la qualità, per la serietà, per come intende il calcio…»