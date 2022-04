Ambrosino fa respirare il Napoli Primavera: battuta clamorosamente la Roma capolista – VIDEO

Sulle spalle dell’attaccante procidano, capocannoniere del campionato, le speranze salvezza degli azzurrini di Frustalupi. Che ora sono un punto sopra la zona playout

Sono sedici i gol in campionato di bomber Giuseppe Ambrosino, l’indiscussa sorpresa del campionato Primavera. L’attaccante procidano classe 2003, convocato recentemente da Spalletti per Atalanta-Napoli oltreché dalla Nazionale italiana Under 19, ha firmato pure il clamoroso successo degli azzurrini sul campo della Roma capolista in una partita nervosa, che si è conclusa con una brutta rissa. 0-1 il risultato. La Roma non aveva mai perso in casa quest’anno.

il Napoli è passato in vantaggio al dodicesimo minuto, proprio come il Napoli dei grandi qualche giorno fa. Però è riuscito a mantenere il vantaggio, e questa è la sostanziale differenza. Ambrosino dunque ha fatto un gol bello – visto che ha saltato secco un difensore e trafitto il portiere giallorosso Mastrantonio – ma soprattutto pesantissimo.

IL NAPOLI VINCE IN CASA DELLA ROMA 🔥 Finisce 0-1 tra #Roma e #Napoli nella 30^ giornata del campionato di #PRIMAVERA1 La corsa della Roma, prima in classifica viene fermata dal gol di Ambrosino al 12’. ⚽️ 12’ Ambrosino (N) pic.twitter.com/dIrfr0aTXq — Sportitalia (@tvdellosport) April 20, 2022

Il Napoli di Frustalupi era stato risucchiato in zona playout. Con questa insperata vittoria respira, supera il Genoa (che ha perso a Bergamo contro l’Atalanta) e il Lecce (che col Napoli aveva vinto poche settimane fa e che è stato sconfitto dall’Inter) e si mette un punticino sopra la zona rossa. La salvezza chiaramente è tutta da conquistare. Di certo, però, passa per pomeriggi come questo.