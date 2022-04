«A Napoli un tassista sequestrò Borg che voleva pagare con la carta di credito, Bertolucci lo salvò»

La Coppa Davis celebrata con quasi cinquant’anni di ritardo. Vinta nel 1976, se ne parla di più adesso che all’epoca. Fu una finale contestata perché l’Italia andò a giocarla nel Cile di Pinochet. Domenico Procacci ha realizzato una docu-serie in cinque puntate che andrà su Sky, di cui c’è una versione cinematografica nelle sale dal 2 al 4 maggio, e anche un libro. La Stampa lo intervista. Lui paragona i cinque protagonisti a cinque attori:

Cinque puntate sono state sufficienti?

«Avrei voluto intervistare Borg, Nastase…Ci sono episodi rimasti fuori come quello di Bertolucci che a Napoli “salva” Borg, letteralmente sequestrato dal tassista perché non ha contanti e pretende di pagare con la carta di credito… Per quello c’è il libro. All’inizio mi sembrava inutile, invece raccoglie le interviste una per una e regala cinque differenti punti di vista».