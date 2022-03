La dura vita dei no vax a New York: i giocatori di Mets e Yankees salteranno le partite in casa

Per le squadre del baseball è un bel guaio. Intanto i Nets del basket sono stati multati per aver fatto entrare Irving nello spogliatoio

Kyrie Irving a New York non può giocare. Non può entrare nel palazzetto dei suoi Brooklyn Nets. Per cui si limita ad accumulare record i punti solo in trasferta. L’altra sera se lo sono portati fin nello spogliatoio e il club è stato multato di 50.000 dollari. A New York i no vax non possono lavorare. Ed è per questo che alcuni giocatori dei Mets e degli Yankees saranno costretti a fare la stessa fine di Irving: dovranno saltare tutte le partite casalinghe della stagione 2022 della Major League Baseball, che partirà il prossimo mese.

Il mondo dello sport, insomma, è pieno di “piccoli” Djokovic.

In base a un regolamento della città di New York emanato il 27 dicembre, le persone che svolgono un lavoro a contatto con il pubblico devono dimostrare di “aver ricevuto un vaccino contro il Covid-19”. Secondo l’ufficio del sindaco, il regolamento si applica anche ai Mets e agli Yankees, i cui stadi di casa sono il Citi Field nel Queens e lo Yankee Stadium nel Bronx, scrive il New York Times. Gli Yankees aprono la stagione il 7 aprile con una partita casalinga contro i Boston Red Sox, i Mets contro gli Arizona Diamondbacks il 15 aprile.