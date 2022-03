CorSport: Verona-Napoli, Anguissa, Elmas e Ounas in pole per una maglia da titolari

Spalletti è deciso a cambiare qualcosa nella formazione. Fabian e Politano in panchina. Elmas dovrebbe sostituire Zielinski o Insigne.

Contro il Verona, domenica, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti è intenzionato a cambiare qualcosa tra i titolari. L’idea, scrive il Corriere dello Sport, è di mandare in campo dal primo minuto Anguissa, Elmas e Ounas.

Si cambia sia a centrocampo che in attacco, insomma, i reparti che hanno mostrato maggiore sofferenza sia contro il Milan che contro la Lazio.

“In mediana potrebbe partire Anguissa, dicevamo, con Fabian inizialmente in panchina: sulla trequarti, invece, possibili gli inserimenti di Ounas per Politano ed Elmas per Zielinski o Insigne. Si vedrà”.