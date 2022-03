Cori contro i napoletani, ecco la solita multina del Giudice sportivo: la Lazio deve pagare 10.000 euro

Nel comunicato del Giudice sportivo non c’è alcun riferimento agli ululati razzisti indirizzati a Koulibaly e Osimhen

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

La solita «multina». Sarebbe bene chiamarla così, oramai, visto che non è la prima volta. I tifosi della Lazio per tutta la partita hanno inneggiato al Vesuvio, hanno fatto cori discriminatori. E il Giudice sportivo ha disposto nei confronti del club capitolino l’ammenda light di 10.000 euro, come se bastasse a fronteggiare un problema che in Italia si continua a far finta di non vedere.

Non sappiamo se qualcuno – tra chi avrebbe dovuto farlo – abbia sentito anche gli ululati razzisti dei civilissimi ultras della Curva Nord nei confronti di Koulibaly e Osimhen. Non ci pare, visto che nel comunicato del Giudice sportivo non ce n’è traccia. Si parla di cori insultanti di matrice territoriale contro i sostenitori del Napoli, non contro i calciatori.

Siamo alle solite.