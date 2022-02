Pioli: «Leao mi ricorda Henry ma credo che possa fare ancora meglio: non deve accontentarsi»

Nel post partita. «Rafa ha le qualità per arrivare sul tetto d’Europa e del mondo, al secondo giorno di preparazione mi sono accorto che lui e Tonali erano tornati diversi»

Rafael Leao è uno degli uomini più in forma del momento. Il portoghese al Milan sta facendo realmente la differenza. La sua è una crescita costante. L’anno scorso aveva già fatto intravedere enormi qualità, ma spesso è sembrato indolente, a tratti fumoso. Oggi per i rossoneri è indispensabile, i suoi strappi cambiano le partite, averlo o non averlo fa una grandissima differenza. Un cambiamento raccontato da Pioli nel post partita di Milan-Samp.

«Al secondo giorno di preparazione mi ero accorto che lui e Tonali erano tornati completamente diversi. Senza sacrificio il successo non arriva»

È per l’incisività di Leao che ha sorpreso la scelta di Pioli di sostituirlo al 57′, con tutto il secondo tempo da giocare.

«Rafa è stato sostituto perché stava calando d’intensità e ho alternative valide»

Di paragoni in questo periodo se ne fanno tanti, il più frequente è quello con Henry.

«Mi ricorda Henry, ma è vero deve essere se stesso. Credo che possa sempre fare meglio, non si deve accontentare: ha le qualità per arrivare sul tetto d’Europa e del mondo»