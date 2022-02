Il fisioterapista della Goggia: «Sofia è all’80% della condizione. Così può vincere l’oro olimpico»

Gigi Devizzi alla Gazzetta dello Sport: «Sono ottimista, i progressi che ha fatto in questi giorni sono davvero importanti»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Gigi Devizzi, il fisioterapista del gruppo élite della nazionale femminile di sci, che ha seguito Sofia Goggia nella riabilitazione post infortunio.

«Sofia è al 70-80 per cento della condizione. E all’80 per cento della condizione può vincere l’oro olimpico».

«Sono ottimista, anche se bisogna ancora fare i conti con i tempi fisiologici di recupero. C’è da dire però che in questi giorni i progressi fatti da Sofia sono stati davvero importanti. Appena arrivata la trattavo anche quattro volte al giorno, la prima alle 6.30 nell’hospitality prima di prendere la seggiovia e salire sulla pista di allenamento. Negli ultimi giorni abbiamo fatto un paio di semplici controlli globali al giorno. I tessuti hanno reagito bene. Mi ha anche detto che non sente più dolore quando cammina, e questo è un passaggio importante. Qualche giorno fa se nel movimento incontrava qualche ostacolo le faceva male, adesso non più».