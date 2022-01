Nuovo protocollo covid, il comunicato della Lega per spiegare ai club come compilare le liste

Il primo invio delle liste dovrà avvenire entro il 21 gennaio per la quarta giornata di ritorno e poi quelle definitive entro la mezzanotte del 4 febbraio.

Dopo l’approvazione del nuovo protocollo per la Serie A, la Lega ha spiegato con un comunicato ufficiale in che modo i club dovranno compilare la lista legata alla determinazione del cosiddetto “gruppo atleti”, da cui, in caso di positività, andrà calcolato il 35% dei positivi.

Nel comunicato ufficiale si legge:

di prendere atto della nuova regolamentazione emanata dal Ministero della Salute e dalla Federazione che supera la delibera del 6 gennaio scorso (CU Lega n.126), e per l’effetto,

di abrogare il CU 126 che cessa ogni effetto al termine giornata solare;

di dare attuazione alla Circolare del Ministero della Salute 0000750 del 18 gennaio 2022 ed al CU 1 dellaFigc con riferimento alla definizione del “Gruppo Atleti” e, per l’effetto,

di stabilire che ciascun Club dovrà depositare una lista di 25 calciatori ai soli fini della determinazione del predetto “Gruppo Atleti” e del rinvio delle gare a seguito di provvedimenti ASL (di seguito “Lista”)

di stabilire che la Lista deve essere composta: dai calciatori inseriti nella rosa di cui al n. 83/A del 20 Novembre 2014 e, in aggiunta, da un numero di calciatori Under 23 fino al raggiungimento delle 25 unità;