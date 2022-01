Napoli, Lozano è negativo al Covid. In Italia nelle prossime ore

Spalletti recupera il Chucky, che era risultato positivo in Messico a fine dicembre. Dopo le visite per l’idoneità sportiva, si rimetterà a disposizione della squadra

Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Fi0YPS3NLf — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2022

Servizio buone notizie in casa Napoli: Spalletti recupera pezzi, Lozano è negativo al Covid. El Chucky, risultato positivo in Messico il 28 dicembre, rientrerà in Italia nelle prossime ore e sosterrà le visite di routine per l’idoneità sportiva, per poi rimettersi a disposizione della squadra. Un recupero importante.