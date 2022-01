«La Fiorentina è senza debiti»: bilancio 2021 chiuso con soli 10 milioni di rosso, grazie a Commisso

Complessivamente Commisso ha versato nelle casse del club 115 milioni nel corso del 2020/21 e 314 milioni in totale

La Fiorentina è impegnata da un po’ in una operazione trasparenza sui conti, rinfacciata spesso ad altre squadre accusate di vincere giocando sui debiti. Ora ha annunciato di aver chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con un piccolo rosso di 10,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 29,8 milioni registrati nei primi sei mesi del 2020, cioé da quando Commissono aveva preso in carico il club.

La società ha avuto ricavi per 160,6 milioni di euro, di cui i diritti tv rappresentano il 46% del fatturato, quelli da sponsorizzazione il 28%. Di questi 40 milioni derivano dall’accordo con Mediacom, società di proprietà di Commisso.

Il calciomercato ha portato ricavi per 27,8 milioni, di cui plusvalenze per 10,2 milioni, scrive Calcio e Finanza. “Al 30 giugno 2021 la Posizione Finanziaria Netta presenta un saldo positivo pari a 68,7 milioni di euro rispetto ad 14,5 milioni del precedente esercizio – scrive la Fiorentina nel bilancio -. Si evidenzia come alla data del 30 giugno 2021 la società non abbia debiti finanziari né verso istituiti di credito né verso altri soggetti”.

Nel corso del 2020/21 la Fiorentina ha ricevuto circa 75 milioni di euro in versamenti da parte di Rocco Commisso: prima tramite finanziamenti per 25 milioni di euro (rinunciando poi alla propria posizione creditoria verso la società viola), poi con un versamento in conto capitale per altri 50 milioni di euro. Complessivamente, Commisso ha versato nelle casse del club 115 milioni nel corso del 2020/21 e 314 milioni in totale nella sua gestione della società.