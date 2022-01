Juventus-Napoli, biglietti in vendita da lunedì 3 gennaio (a 57 euro)

Il Napoli comunica che da lunedì 3 gennaio saranno in vendita i biglietti per Juventus-Napoli, gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A, in programma giovedì 6 gennaio alle 20:45 allo Juventus Stadium di Torino. Il prezzo fissato per il tagliando del settore ospiti è di 57,00 euro.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità: – posti disponibili: 508 (settore 110 – pari al 50% della capienza del settore); – inizio vendite lunedì 3 gennaio dalle ore 12:00; – prezzo del tagliando € 57,00 + commissioni web; – termine vendite mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 19:00. La determinazione dell’O.N.M.S. n. 28/2021 prevede “vendita dei tagliandi nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo per i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli”. I biglietti potranno essere acquistati direttamente sul sito web della Juventus, a questo link: https://tickets.juventus.com/ it/59587-juventus-s-s-c- napoli/tickets/12117-JUVENTUS- S-S-C-NAPOLI/