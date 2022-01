Il mondo di De Siervo: «Abbiamo forzato la politica a darci finalmente delle regole»

L’ad della Serie A ammette che il calcio non riesce ad autoregolarsi, come i bambini che hanno bisogno di farsi dare delle regole dai genitori

“Abbiamo forzato la politica a darci finalmente delle regole”. Quella che Luigi De Siervo detta durante la presentazione della nuova collezione figurine Panini, è una dichiarazione che fotografa lo stato dell’arte del calcio italiano. De Siervo fa l’amministratore delegato della Serie A, una lega ha ha ammesso di “essersi fatta cogliere di sorpresa dall’emergenza” dopo due anni di pandemia, e che si è votata da sola un protocollo per andare avanti che è stato cestinato una settimana dopo dal governo. De Siervo ammette dunque che il calcio non riesce di fatto ad autogovernarsi, ma ha dovuto costringere – “forzare” – la politica ad intervenire, ad imporgli delle regole da rispettare. Come un bambino dell’asilo che ha bisogno che mamma e papà lo rimbrottino per imparare la lezione.

“Sono settimane e mesi complessi, con la ripartenza della pandemia che ha colpito tutto il Paese e anche qualche calciatore – ha detto De Siervo – Abbiamo trovato un sistema di regole certe che consentirà al campionato di concludersi nei tempi prestabiliti, domani avremo la certificazione del Cts, anche perché il calendario è talmente denso che non ci sono spazi per recuperare. Ci auguriamo di aver forzato la politica a darci delle regole, dopo due anni, e non dover aspettare le decisioni delle Asl tutte diversificate”.