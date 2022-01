Gravina: «Soddisfatti del nuovo protocollo»

Dopo la raggiunta un’intesa nella Conferenza Stato-Regioni sul protocollo con le nuove regole legate all’emergenza Covid per gli sport di squadra e le parole del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, che l’ha definita “un punto di equilibrio ragionevole, a tutela sia del mondo sportivo che della salute pubblica”, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali dal mondo dello sport

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina:

“L’approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra “è un risultato di cui siamo molto soddisfatti” ed “è frutto dell’ottimo lavoro svolto con le tutte istituzioni, in particolare col Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra federazione”