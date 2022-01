Granbassi: «Tante colleghe “serpenti” nella scherma. E c’è molta omosessualità, soprattutto tra le straniere»

Il Corriere della Sera intervista l’ex campionessa di fioretto Margherita Granbassi. Al suo attivo 14 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, ha raccontato le Olimpiadi di Tokyo trasmesse in diretta da Discovery Eurosport. La sua carriera in tv è iniziata nel 2008, quando Michele Santoro la volle con sé ad «Annozero». Ha condotto diversi programmi tv.

È vero che le compagne erano anche «serpenti»?

«Qualcuna lo è ancora… La scherma non ha un ambiente facile: con certe colleghe la competizione non era solo in pedana».

Essere bella quanto l’ha aiutata?

«In pedana poco. Magari in altri ambiti mi ha agevolato: in questo sono stata fortunata».

C’è molta omosessualità nella scherma?

È una «sciupamaschi»?

Sognava la stabilità?

«Sì, e una famiglia numerosa. Mi sarebbe piaciuto trovare l’amore della vita in giovane età. Non è andata così, ma ho avuto una bambina bellissima e vivo con grande romanticismo. Sono innamorata dell’amore e sono convinta che da qualche parte ci sia. La passione per mia figlia non avrà uguali, ma ho voglia di incontrare la persona giusta».