Gazzetta: Osimhen potrebbe tornare in campo il 16 gennaio, contro il Bologna

La rosea ipotizza un timing qualora la visita di controllo dovesse dare l’esito sperato. Il nigeriano potrebbe essere impiegato per spezzoni di partite

Victor Osimhen potrebbe tornare in campo il 16 gennaio, contro il Bologna. È la previsione della Gazzetta dello Sport. L’attaccante nigeriano, al momento, è isolato in Nigeria perché risultato positivo al Covid. Appena guarirà tornerà a Napoli per sottoporsi alla visita di controllo che avrebbe dovuto svolgere il 30 dicembre scorso. La rosea ipotizza che la visita vada bene e che arrivi l’ok all’impiego di Osimhen.

“Col nulla osta definitivo e l’aiuto della mascherina, Osimhen potrà riprendere l’attività ed è possibile che nella seconda metà di gennaio, anche se solo per qualche spezzone di partita, possa tornare a indossare la maglia azzurra. Magari potrà capitare a Bologna, il 16 gennaio, nello stadio dove ha segnato il primo gol in trasferta nella Serie A. Vedremo”.