Fedez gli curava l’immagine, Jacobs “lo licenzia”: poca promozione

L’oro olimpico anni fa aveva firmato un contratto con la Doom, società di proprietà del rapper. Ora è passato all’inglese Nexthing. È battaglia legale

Prima di diventare una star mondiale con l’oro olimpico, Marcel Jacobs aveva siglato, anni fa, un contratto con la Doom, un’agenzia di proprietà di Fedez e gestita dalla madre del rapper, Anna Maria Berrinzaghi, perché gestisse la sua immagine. Dopo le Olimpiadi, però, Jacobs è rimasto insoddisfatto dalla scarsa promozione effettuata dalla Doom, e ha rescisso il contratto. Ora si preannuncia un’aspra battaglia legale. Lo racconta Il Sole 24 Ore.

“All’epoca dell’ingresso nella scuderia di Fedez, Jacobs era uno sportivo affermato nell’ambiente, ma non era famoso. Dopo la storica impresa di Tokyo è diventato una celebrità mondiale, per certi versi più conosciuta di Fedez stesso. Ecco che allora scatta il divorzio, unilaterale: Jacobs ha rescisso il contratto con Fedez perché sostiene che la Doom non abbia promosso la sua immagine a sufficienza dopo le Olimpiadi. E perché ritiene quel contratto non più adatto:

Doom è un’agenzia di livello nazionale e lui si ritiene un personaggio di caratura mondiale”.

Così Jacobs è passato all’agenzia londinese Nexthing, fondata dall’imprenditore Luca Oddo che ha tra i suoi soci il manager sportivo Luca Scolari, in passato candidato a fare il direttore generale del club Fiorentina dopo l’arrivo di Rocco Commisso.

L’addio improvviso non è piaciuto per niente a Fedez. Sono scesi in campo gli avvocati, racconta il quotidiano finanziario, e la vicenda è approdata in Tribunale. I legali di Jacobs sostengono ci sia la giusta causa.

“Peraltro Jacobs non avrebbe mai tecnicamente firmato nessun contratto con Doom: all’epoca firmò con un’altra società, e successivamente il contratto è stato ceduto alla neonata agenzia di Fedez”.