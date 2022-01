Djokovic: «Sono stato messo in una condizione molto scomoda, bloccato alle 4 del mattino»

Su Twitter la giornalista australiana Karen Sweeney riporta le dichiarazioni di Djokovic nell’interrogatorio in Australia.

Scrive la giornalista che Djokovic ha detto di

Djokovic: “I mean you kind of put me in a very awkward position where at four in the morning I can’t call director of Tennis Australia, I can’t engage with anybody from the Victorian state government through Tennis Australia. I just, you put me in a very uncomfortable position.”

— Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 10, 2022