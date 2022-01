Ancelotti risponde a Xavi: «Bisogna rispettare il protocollo, giusto giocare, nonostante i positivi»

Il tecnico del Real: «La pandemia è sotto controllo. Non sono un medico, ma ascolto molti scienziati e penso che dobbiamo continuare a giocare»

Esiste un protocollo ed è giusto giocare. È la posizione di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, su quanto detto dal tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez in conferenza stampa. L’allenatore blaugrana ha dichiarato che gli sembra assurdo che Maiorca-Barcellona non venga rinviata dato l’esorbitante numero di positivi in squadra. Non la pensa come lui Ancelotti, che ha ricordato che i Blancos hanno giocato contro l’Athletic con 8 giocatori positivi.

«È una questione complicata e rispetto l’opinione di tutti. Ci sono tante squadre colpite e noi eravamo contro l’Athletic, ma c’è un protocollo e ciò che si deve fare è rispettarlo. Prima di prendere una decisione come sospendere una partita o una giornata, dovrebbe essere cambiato il protocollo, ma se rimane lo stesso, bisogna giocare le partite. È giusto. La pandemia è sotto controllo. Non sono un medico, ma ascolto molti scienziati e penso che dobbiamo continuare a giocare».