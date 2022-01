Allegri: «Squalifica? Ci stava. Contro il Napoli ci aspettavamo di vincere»

In conferenza: «Sono venuto qui sapendo che ci sarebbe voluto del tempo per tornare a competere per lo scudetto. Nel calcio non si fanno miracoli»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus di campionato. Allegri non sarà in panchina: il Giudice Sportivo lo ha squalificato per una giornata a causa della lite con l’arbitro Sozza al termine di Juventus-Napoli.

«Domani sarà difficile, la Roma ha ottime individualità. Mourinho dopo una sconfitta preparerà al meglio la partita. Un altro scontro diretto».

«Squalifica? Ci stava, sono cose che capitano, non servono commenti. Dybala? Domani ci saranno dei cambi, veniamo da una settimana di lavoro duro, vedremo dopo l’allenamento».

«Il centrocampo dipende dalle condizioni di Chiesa, Bernardeschi e Dybala. Sarà fuori Alex Sandro, torneranno Pellegrini, Chiellini e Kaio Jorge ma ovviamente non saranno in condizioni ottimali».

«Contro il Napoli ci aspettavamo di vincere e di arrivare a due punti da loro, arrivando da un periodo positivo: abbiamo comunque mantenuto invariato il distacco. Dobbiamo migliorare la qualità dei passaggi, ma stiamo crescendo, gennaio sarà importante».

«In settimana dovrebbe tornare disponibile anche Danilo».

«Sono venuto qui sapendo che ci sarebbe voluto del tempo per tornare a competere per lo scudetto. Avremmo finora potuto fare meglio, ma è una questione di esperienza, è normale pagare gli errori. Nel calcio non si cambia in poco tempo, non si fanno miracoli».

«Abbiamo tanti aspetti su cui migliorare e in tanti siamo cresciuti. Ci vuole pazienza per costruire e ritrovarsi di nuovo a lottare per lo scudetto».

«Arthur sta crescendo e trovando la migliore condizione, ed è comunque un cambio importante».

«Lavoriamo per migliorare il gioco e la qualità organizzativa, vogliamo centrare l’obiettivo della Champions e poi ci sono ancora tanti traguardi. Per vincere bisogna avere qualità oltre la tecnica, ed è solo l’esperienza che lo insegna. Lavoriamo partita per partita e dopo tutti gli scontri diretti vedremo dove siamo».

«Domani Cuadrado gioca, perché Pellegrini non ha i 90 minuti nelle gambe. Dall’altra parte ci sarà De Sciglio».