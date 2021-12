Venezia-Lazio, Sarri: «Vorremmo ripetere la buona prestazione fatta col Genoa, non ci è successo troppo spesso»

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Venezia-Lazio, l’allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri si è detto preoccupato per la sfida del Penzo.

Sarà una partita pericolosa, sia per loro che per noi. Dovremo fare molta attenzione alle palle perse: il Venezia è una squadra che riparte dritto per dritto in verticale. Il pericolo è reciproco. Mi aspetto che Pedro e Felipe Anderson si alternino nelle posizioni, come hanno già fatto nel corso dell’ultima partita, e mi aspetto che possano ripetere la stessa prestazione dell’ultima gara.