Totti: «Ho sempre tifato per il Real Madrid, ma restare a Roma è stata la mia Champions»

L’intervista a Sport: “Col Barcellona non c’è mai stato niente. Ma in un altro mondo e in un altro momento sarebbe stato bello”

“È vero che ad un certo punto della mia carriera ero molto vicino a firmare per il Real ma restare a Roma è stata una scelta di cuore. Il Real Madrid avrebbe fatto di tutto per prendermi, e quando ero bambino ed ero alla Roma ero già tifoso del Real Madrid. È stata la squadra fuori dall’Italia che mi ha emozionato di più “.

Francesco Totti, intervistato dal giornale spagnolo Sport ricorda quel bivio della sua carriera, quel momento in cui era praticamente fatta: basta Roma, nuova vita al Real. Ma al Barca, no.

“Onestamente, non abbiamo mai parlato con il Barça. Peccato perché è una squadra che mi piace vederla e sarebbe stato bello giocare lì. In un altro mondo o in un altro momento sarebbe potuto succedere”.

“Per me restare alla Roma è stata la scelta migliore. È normale che quando giochi in certe squadre come la Roma, a differenza del Real Madrid, hai meno possibilità di vincere una Champions League, ma per me la Roma è la mia Champions”.

