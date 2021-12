Thiago Motta: «Abbiamo difeso il più alto possibile. Una grandissima partita meritatamente vinta»

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro il Napoli.

Avete fatto una gara eccezionale, ci avete provato sempre a infastidire il Napoli. Siete salvi, adesso, sei contento del percorso?

«Sono contento del percorso, credo che dall’inizio abbiamo lavorato tantissimo insieme a questi ragazzi, siamo sempre in linea con l’obiettivo della società e il valore della nostra squadra. Il girone di andata lo abbiamo fatto bene, in alcuni momenti meno bene, succede, sappiamo che lottiamo sempre per la salvezza, sono convinto e fiducioso che al ritorno faremo ancora meglio».

Sul suo futuro:

«Ho pensato prima alla partita, a prepararla al meglio, da oggi penso alla prossima già, al Verona in casa, una partita complicata per noi. Il nostro lavoro è così: pressione, discussioni, esisteranno sempre, per quello mi piace tantissimo, ogni giorno con grande impegno e professionalità con lo staff e ai calciatori, che sono i protagonisti, che hanno fatto una grandissima partita e meritatamente vinta. Il rapporto con la società? Siamo in linea con gli obiettivi del club, sono fiducioso nel girone di ritorno».