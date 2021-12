Spalletti: «La sostituzione di Mertens? È stata una scelta tecnica, volevo più fisicità»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa contro lo Spezia

Nello spogliatoio è venuto il presidente De Laurentiis che ha avuto lungo colloquio con la squadra

Un altro risultato negativo

«Abbiamo perso una brutta partita perché poi la gara l’abbiamo condotta a lunghi tratti e non siamo stati bravi a chiudere delle azioni e fare gol. Non siamo stati bravi a creare spazi e fare azioni per bucare la densità difensiva dello Spezia»

Vi è mancato il go

La sostituzione di Mertens?

«Una scelta tecnica per mettere uno che avesse più mesi mantenendo la stessa struttura di squadra senza andare a creare più spazio per le ripartenza dello Spezia. Potevo tenerlo in campo, ma pensavo che la squadra non facesse male e volevo più fisicità»