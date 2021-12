Sono già otto gli infortuni muscolari di questo Napoli

Sui tredici totali. Quattro riguardano calciatori impiegati pochissimo: Manolas, Malcuit, Lobotka e Ounas. Fabian e Insigne si spera che possano giocare con l’Atalanta

La sfortuna (sempre che esista), il calendario folle o forse anche altro? Il Napoli, lo ricorda la Gazzetta, è la squadra con più infortunati del campionato italiano: tredici. E i tredici raggruppano sia infortuni di tipo muscolare sia quelli traumatici.

Ma il Napoli è leader anche della speciale graduatoria che riguarda gli infortuni muscolari: fin qui sono stati ben otto. Un numero importante. Negli otto abbiamo conteggiato anche Insigne e Fabian che si spera possano essere recuperati per la gara di sabato contro l’Atalanta.

Gli otto infortunati sono Anguissa, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Manolas, Malcuit, Lobotka, Ounas. La metà – Manolas, Malcuit, Lobotka e Ounas – sono calciatori impiegati pochissimo da Spalletti. In passato a Napoli per gli infortuni – decisamente meno di questi – si sono alimentate polemiche sui metodi di allenamento. Stavolta il tema non ha ancora preso piede, per fortuna aggiungiamo.

Osimhen (traumatico)

Anguissa (muscolare)

Koulibaly (muscolare)

Fabian Ruiz (muscolare)

Insigne (muscolare)

Manolas (muscolare)

Meret (traumatico)

Ghoulam (traumatico)

Malcuit (muscolare)

Demme (traumatico)

Lobotka (muscolare)

Ounas (muscolare)

Mertens (traumatico)

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News