S’è speso un milione di dollari di aiuti Covid in lusso e casinò: tre anni di carcere ad ex giocatore dell’NFL

Joshua J. Bellamy, ex wide receiver dei New York Jets, ha frodato le sovvenzioni anti-crisi per spendersi tutto in beni di lusso e gioco d’azzardo

Joshua J. Bellamy, ex wide receiver dei New York Jets, squadra di football americano che gioca in NFL, ha ottenuto un prestito di 1,2 milioni di dollari come aiuto per la crisi dovuta al Covid e se li è spesi comprando vari articoli di lusso o giocandoseli al casinò. E’ stato condannato a più di tre anni di carcere da una corte federale.

Bellamy – scrive il New York Times, si è dichiarato colpevole a giugno di cospirazione per frode telematica. Ha ottenuto un prestito del programma di protezione dello stipendio di 1,2 milioni di dollari per la sua azienda, la Drip Entertainment L.L.C., utilizzando informazioni false. E poi ha usato i soldi per fare la bella vita, spendendo ad esempio 104.000 dollari tra Dior e Gucci e altri 63.000 dollari al Seminole Hard Rock Hotel and Casino di Hollywood, in Florida.

Bellamy ha giocato con i Jets nel 2019, prima di essere messo da parte per un infortunio alla spalla nel marzo 2020. E’ stato definitivamente tagliato nel settembre 2020, la stessa settimana in cui è stato arrestato. Aveva giocato per i Chicago Bears dal 2014 al 2018.

E’ stato condannato a 37 mesi di carcere e alla restituzione dei 1,2 milioni di euro.