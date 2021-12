Quando Sarri dimenticò Duvan Zapata in albergo

Il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport. Il colombiano era tanto fuori dai piani di Maurizio Sarri che venne dimenticato durante il suo ultimo ritiro a Dimaro durante la conta prima di un allenamento. Era rimasto in albergo

L’amore mai del tutto sbocciato tra Duvan Zapata e il Napoli in un retroscena raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Siamo nell’estate del 2017 e Zapata, rientrato dal prestito biennale all’Udinese, inizia regolarmente il ritiro di Dimaro agli ordini di Sarri. Neanche l’addio imminente (forse inaspettato?) di Gonzalo Higuain avrebbe cambiato i piani: il colombiano, pescato da Benitez quando giocava all’Estudiantes, è completamente fuori dal progetto dell’allenatore toscano. Tanto che, in quel ritiro – l’ultimo con il Napoli – Duvan Zapata, prima di un allenamento, viene dimenticato in albergo.

Nemmeno il prestito biennale all'Udinese aveva sortito l'effetto desiderato, con l'attaccante colombiano fuori dai piani anche di Maurizio Sarri ed emarginato dall'ambiente, tanto da essere dimenticato durante il suo ultimo ritiro a Dimaro durante la conta prima di un allenamento. Duvan, in piena trattativa col Torino, non era presente in campo: tutti pensavano al trasferimento immediato, invece il giocatore era rimasto in camera. Singola, ovviamente. Episodi difficili da mandare giù, con l'addio praticamente inevitabile dopo 15 gol in 53 presenze

Chissà se sono bastati 65 gol in 114 partite all’Atalanta per alimentare un pizzico di rimpianto.

