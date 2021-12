Per il medico del Leicester non ci sono stati contatti stretti e per la Asl Napoli 1 va bene

La Gazzetta dello Sport parla di una dichiarazione scritta rilasciata dal club inglese. È un po’ come chiedere all’oste un giudizio sul suo vino

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il medico del Leicester ha firmato una dichiarazione in cui certifica che tra i calciatori che tra poco scenderanno in campo contro il Napoli, al Maradona, non ci sono contatti stretti di positivi, dunque nessun pericolo di contagio. Evidentemente tanto basta all’Asl Napoli 1 per non insistere e chiedere al club inglese di uniformarsi alle disposizioni che vigono nel nostro paese. Insomma, è un po’ come chiedere all’oste un giudizio sul suo vino.

La Gazzetta dello Sport, infatti, scrive:

“Il medico della squadra inglese ha firmato una dichiarazione nella quale attesta che a seguito di indagine epidemiologica condotta dallo stesso, nessun calciatore della squadra del Leicester presente questa sera in campo, risulta “contatto stretto” con casi Covid accertati. Pertanto la partita si potrà giocare”.