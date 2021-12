Osimhen: «Si guarda in avanti verso grandi cose»

Victor Osimhen, tornato proprio oggi ad allenarsi in campo, ha voluto mandare un messaggio sui social network ai suoi fan e ai tifosi. L’attaccante nigeriano del Napoli ha ringraziato chi in questi giorni difficili gli è stato vicino, chi ha provato a contattarlo per manifestargli solidarietà. Ora il suo sguardo – così scrive – è rivolto al futuro.

Thankful To GOD,I Sincerely Appreciate Those Who Reached Out To Me,God Bless You And Yours🙏🏽No Time To Dwell On Past Transgressions,Looking Forward To The Greater Things Ahead💯God Is The Greatest🙌🏽We Move @sscnapoli pic.twitter.com/7TsMqDIWWz

— victor osimhen (@victorosimhen9) December 8, 2021