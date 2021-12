Napoli, report allenamento / Fabian e Koulibaly tra terapie e personalizzato in campo

Insigne è in attesa dell’esito del tampone molecolare dopo quello antigenico dubbio. Osimhen personalizzato in campo con la maschera protettiva

Il Napoli ha pubblicato il report relativo all’allenamento odierno. Oltre alla notizia del tampone dubbio di Lorenzo Insigne, che non si è allenato per un leggero stato influenzale ed a quella di Osimhen, che si è allenato in campo con la maschera protettiva realizzata per lui, emergono informazioni anche sugli altri infortunati. Nella fattispecie, su Koulibaly e Fabian. Per entrambi, ci sono state terapie e lavoro personalizzato in campo.

Osimhen personalizzato in campo. Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigienico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata.