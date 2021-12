Messaggero: la Roma ha preso Pinto per non intralciare la passione calcistica del figlio di Friedkin

Il Messaggero dedica due paginone alla crisi della Roma addebitandola a cattive scelte effettuate dal club sul mercato estivo. Scelte di cui è responsabile soprattutto Tiago Pinto.

“ il gm preso proprio per non andare a intralciare la passione calcistica (e il ruolo in società) di Ryan, vice e figlio di Dan . È stato chiamato a corte un giovane senza esperienze nel nostro calcio proprio per evitare sovrapposizioni. Ancora più inquietante è come è stato individuato: ci ha pensato Charles Gould, fondatore e CEO della Retexo Intelligence, compagnia specializzata nella creazione di strategie e analisi per conto di società sportive. Un cacciatore di teste che ha preso in contropiede chi frequenta Trigoria”.

Eppure di italiani disponibili ce ne sarebbero stati, non c’era bisogno di andare a pescare in Portogallo.

Mourinho, invece, è stato voluto direttamente da Dan Friedkin.

Ancora sul mercato:

Tanti i regali alle dirette concorrenti, continua il quotidiano

“Pedro allaLazio, già 6 gol stagionali, e Dzeko all’Inter, subito in doppia cifra con 11 reti (pure Florenzi al Milan…). Vecchi per età e costosi per ingaggio. Progetto che chiamano sostenibile. Per gli altri. Il colpo è stato Abraham, voluto da Mourinho dopo l’addio di Edin. Tammy si sta ambientando. Non è, dunque, pronto come Dzeko o come sarebbe stato Vlahovic, anche più giovane. Niente Xhaka, chiesto da Josè. E nessun centrocampista, con Anguissa, lasciato al Napoli per 500 mila euro”.