Lo scandalo sessuale della “cantera” del Barca: responsabile accusato di molestie su bambini delle elementari

Albert Benaiges è stato per 20 anni tra i capi delle giovanili blaugrana. Ora è indagato per aver abusato di bambini in una scuola nella quale insegnava

La leggendaria “cantera” del Barcellona, sconvolta da uno scandalo sessuale. L’ex responsabile del settore giovanile blaugrana, Albert Benaiges, è accusato da oltre 60 ex studenti di una scuola pubblica elementare nella quale lavorava di abusi sessuali. L’uomo, che oggi ha 71 anni, e che dal 1991 al 2011 è stato un elemento chiave delle giovanili del Barca, è indagato dalle autorità spagnole a seguito della pubblicazione delle accuse da parte di Ara, un quotidiano catalano. Lui ha negato comportamento impropri e respinto le accuse, e per ora non ci sarebbero denunce di abusi da parte dei giocatori del Barcellona. Benaiges si è dimesso la scorsa settimana per motivi personali, che molti ora riconducono proprio allo scandalo. Che nel frattempo, vista la notorietà del settore giovanile del Barcellona, ha preso proporzioni internazionali. Oggi ne scrive anche la tedesca Süddeutsche Zeitung.

Tra le accuse ci sarebbero la visione di film a contenuto pornografico, atti sessuali e casi di voyeurismo. El Mundo Deportivo scrive che Benaiges, messicano, è stato licenziato nel 2014 a causa delle lamentele dei genitori dopo soli tre mesi come leader delle giovanili al Chivas Guadalajara in Messico. Era considerato lo scopritore di numerosi talenti all’Accademia Junior ed era, tra le altre cose, un confidente di Andrés Iniesta, che lo portò con sé in Giappone al Vissel Kobe.

Il presidente del Barça Joan Laporta è rimasto scioccato: “Se lo avessimo saputo, ovviamente non lo avremmo ingaggiato”. Xavi Hernández, che ha lavorato anche nel settore giovanile del club, è rimasto sbalordito.